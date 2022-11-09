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Ракурс
В Міноборони розповіли, від чого залежатиме початок нової хвилі мобілізації

В Міноборони розповіли, від чого залежатиме початок нової хвилі мобілізації

9 лис 2022, 16:32
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В Україні поки що не планують проводити додаткову хвилю мобілізацію.





Заступник голови Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що хід мобілізації залежатиме виключно від ситуації на фронті.

Маляр заявила, що, можливо, армії знадобиться додаткові люди, проте такого може й не знадобитися.

Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті, — зазначила заступник міністра оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Ради указ про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації.

Джерело: Ракурс


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