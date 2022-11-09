В Міноборони розповіли, від чого залежатиме початок нової хвилі мобілізації

https://racurs.ua/ua/n176634-v-minoborony-rozpovily-vid-chogo-zalejatyme-pochatok-novoyi-hvyli-mobilizaciyi.html

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В Україні поки що не планують проводити додаткову хвилю мобілізацію.

Заступник голови Міноборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила, що хід мобілізації залежатиме виключно від ситуації на фронті.

Маляр заявила, що, можливо, армії знадобиться додаткові люди, проте такого може й не знадобитися.

Вона нагадала, що були заяви Генерального штабу про те, що станом на сьогодні вистачає тих людей, які мобілізовані.

Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті, — зазначила заступник міністра оборони.

Раніше президент Володимир Зеленський подав до Ради указ про продовження в Україні воєнного стану та мобілізації.