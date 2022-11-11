ЗСУ взяли в полон і нагодували чергову партію солдат рф

https://racurs.ua/ua/n176699-zsu-vzyaly-v-polon-i-nagoduvaly-chergovu-partiu-soldat-rf-video.html

Ракурс

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 11 листопада оприлюднило в Телеграм відео з черговою партією полонених росіян.

На фото та відео наші воїни взяли в полон солдатів рф. Також там зауважили, що військовополонених годують.

Нагадаємо, сьогодні міноборони рф заявило про завершення відведення військ з правого берега Херсонщини на лівий. Російські окупанти стверджують, що при перекиданні на лівий берег Дніпра «жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено», а втрат особового складу й техніки — немає. Ці дані спростовують воїни ЗСУ, які публікують відео масштабного російського ленд-лізу — покинутої справної техніки рф на Херсонському напрямку.