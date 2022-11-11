Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ взяли в полон і нагодували чергову партію солдат рф

ЗСУ взяли в полон і нагодували чергову партію солдат рф (ВІДЕО)

11 лис 2022, 12:55
999

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 11 листопада оприлюднило в Телеграм відео з черговою партією полонених росіян.





На фото та відео наші воїни взяли в полон солдатів рф. Також там зауважили, що військовополонених годують.

Нагадаємо, сьогодні міноборони рф заявило про завершення відведення військ з правого берега Херсонщини на лівий. Російські окупанти стверджують, що при перекиданні на лівий берег Дніпра «жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено», а втрат особового складу й техніки — немає. Ці дані спростовують воїни ЗСУ, які публікують відео масштабного російського ленд-лізу — покинутої справної техніки рф на Херсонському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів