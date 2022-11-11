Путін боїться виступати на саміті G20 навіть онлайн

https://racurs.ua/ua/n176698-putin-boyitsya-vystupaty-na-samiti-g20-navit-onlayn.html

Ракурс

Воєнний злочинець, президент росії володимир путін не виступатиме на саміті «Великої двадцятки» G20 в Індонезії навіть в онлайн-форматі. Про це 11 листопада заявив його спікер дмитро пєсков.

Зі слів речника кремля, якого цитують пропагандистські ЗМІ росії, онлайн-присутність путіна на самітах G20 та АТЕС чи його відеозвернення до учасників не планується. Пєсков сказав, що це рішення пов’язане з «графіком путіна» і необхідністю перебувати в рф.

У кремлі також додали, що москва продовжує вважати Херсон, який було окуповано та анексовано, своєю територією, незважаючи на відведення військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.

Зауважимо, що замість путіна саміт лідерів країн G20 відвідає інший воєнний злочинець — очільник МЗС рф сергій лавров.

Речник президента України Сергій Нікіфоров повідомляв, що Володимир Зеленський приєднається до саміту, найімовірніше, у онлайн-форматі.

Нагадаємо, Сили оборони України ліквідували ще 710 російських загарбників за добу, загалом ворог вже втратив 79 тис. 400 окупантів.