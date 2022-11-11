ЗСУ підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному

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Збройні сили України підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному в Херсонській області. Воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригада імені Якова Гандзюка, дев’ятого батальйону «Вінницькі Скіфи» звільнили населений пункт від російських воєнних злочинців.

Попереду ще багато роботи. Ми і надалі крок за кроком визволятимемо рідну землю. Херсонщина — це Україна! — додали у прес-службі 59-ї бригади.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне.