Києво-Печерська лавра визнала виконання пісні про росію і «матушку-Русь»

https://racurs.ua/ua/n176822-kyievo-pecherska-lavra-vyznala-vykonannya-pisni-pro-rosiu-i-matushku-rus-video.html

Ракурс

Відомий своїми проросійськими поглядами скандальний намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) визнав, що на одному з молебнів у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». У своєму відеозверненні Павло заявив, що священника, який вів цей молебень, нібито відсторонили.

Виклали в інтернет, нібито в лаврі ми молимося за росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що на літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату — ред.) блаженнійшого митрополита Онуфрія, — переконує Павло.

З його слів, пісня за росію не є богослужбовим піснеспівом, а «світською».

Водночас СБУ відкрила провадження через прославлянна росії у Лаврі.

Ще один представник упц мп у цьому зверненні заявив, що «народну» пісню виконала після молебню «групка активістів». Сам священник нібито не чув, що співають «активісти», оскільки був «зайнятий помазанням» парафіян.