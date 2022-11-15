Розвідка Британії показала актуальну карту боїв в Україні

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Ракурс

Активні бойові дії тривають на сході України. Збройні сили України намагаються прорвати оборону супротивника на Луганському напрямі.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії.

Як вказує британська розвідка, на південному фронті бойові дії затихли після звільнення правого берега Херсонської області. Змін на лівому березі регіону не спостерігається.

Водночас, британці вказують, що частину Кінбурнської коси звільнено захисниками України. Проте Оперативне командування «Південь» наразі не підтверджує цю інформацію.

На східному фронті тривають запеклі бої в районі Бахмута та на Луганському напрямку. Українські воїни намагаються атакувати позиції ворога по лінії річки Оскіл на підступах до Сватового та Кремінної, а російські окупанти штурмують Бахмутський район, проте значних успіхів не мають.

Нагадаємо, за даними американського «Інституту вивчення війни» (ISW), російські війська, ймовірно, перекинуть війська до Донецької області після залишеного правобережжя Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.