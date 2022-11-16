Стали відомі результати сьогоднішнього засідання Рамштайн. Фото:

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Засідання контактної групи «Рамштайн» відбулося у середу, 16 листопада.

За результати «Рамштайну-7» Україна отримає військову допомогу від Канади, Швеції, Іспанії, Польщі, Німеччини та Греції. Будуть передані боєприпаси, системи ППО, артилерія та зимове обмундирування. Про це голова американського Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомив під час прес-конференції.

Зазначалося, що Швеція передасть українській стороні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше озброєння 287 млн дол. Іспанія надасть пускові установки зенітних ракет HAWK та ракети до них. Канада пообіцяла 500 млн дол. військової допомоги, включаючи зимове спорядження.

Від Німеччини Україна отримає артилерію та боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, а від Греції — 155-мм боєприпаси. Польща передасть артилерію та боєприпаси, а також системи ППО малої дальності дії.

Також Міллі заявив, що росія зазнала поразки в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах. Також він вважає «невисокою» ймовірність воєнної перемоги у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, 16 листопада Україна отримає від Швеції новий пакет військової допомоги на суму 3 млрд крон. Міністр оборони Пал Йонсон заявив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил країни, які потрібні Україні для захисту від російських ракетних атак.