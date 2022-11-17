Суд Гааги визнав трьох з чотирьох підозрюваних винними у знищенні літака MH17

https://racurs.ua/ua/n176894-sud-gaagy-vyznav-troh-z-chotyroh-pidozruvanyh-vynnymy-u-znyschenni-litaka-mh17.html

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Суд в Гаазі визнав Ігоря Стрєлкова винним у катастрофі «Боїнга» на Донеччині і вбивстві 298 людей 2014 року.

Винними, за рішенням суду, є і Сергій Дубинський та Леонід Харченко. Четвертий підсудний — Олег Пулатов — виправданий, він нібито не причетний до запуску ракети.

Суд встановив, що останній займався виконанням обов’язків щодо організації коридору, яким «Бук» вивезли.

Гіркін давав вказівки та вів переговори з так званим лнр та відповідальними особами в Москві.

Харченко також відігравав активну роль.

Дубинському, Гіркіну та Харченку суд призначив довічне ув’язнення. Вони мають виплатити компенсацію родичам загиблих у повному обсязі — тобто 16 млн євро.

Раніше суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою днр з квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов’язані з керівництвом росії.

Зокрема, «прем'єр-міністр» Олександр Бородай називав радника путіна Владислава Суркова «своєю людиною у Кремлі». Крім того, Кремль погоджував призначення на «міністерські пости» та координував постачання російських озброєнь на Донбас.

Судовий розгляд у Нідерландах зайняв два з половиною роки і відбувався за відсутності підсудних — трьох громадян росії та одного громадянина України. Фігуранти справи — Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Вісім років тому всі вони перебували у військовому керівництві фейкової днр.

За версією звинувачення, вони були причетні до доставки російського ЗРК «Бук», який збив малайзійський лайнер. Звинувачення запросило для них довічні терміни. Самі фігуранти справи не визнають провини.

росія також заперечує свою причетність до краху «Боїнга» і завзято називає справу «політичним замовленням». При цьому суд у Нідерландах розглянув аргументи, подані Москвою.