Венедіктова стала послом у Швейцарії

https://racurs.ua/ua/n176898-venediktova-stala-poslom-u-shveycariyi.html

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Президент України Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.

Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації, — вказав в указі глави держави.

Нагадаємо, 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Верховна Рада проголосувала за звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора 19 липня. 3 серпня 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Зеленському на призначення Венедіктової послом України у Швейцарії.