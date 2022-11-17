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Ракурс
Венедіктова стала послом у Швейцарії

Венедіктова стала послом у Швейцарії

17 лис 2022, 17:58
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Президент України Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України у Швейцарії.





Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації, — вказав в указі глави держави.

Нагадаємо, 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Верховна Рада проголосувала за звільнення Венедіктової з посади генерального прокурора 19 липня. 3 серпня 2022 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Зеленському на призначення Венедіктової послом України у Швейцарії.

Джерело: Ракурс


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