Білоруський прикордонник показав стіну, збудовану Україною на кордоні

https://racurs.ua/ua/n176897-biloruskyy-prykordonnyk-pokazav-stinu-zbudovanu-ukrayinou-na-kordoni-video.html

Ракурс

Як зараз виглядає кордон України та білорусі, показав на відео білоруський прикордонник. Довжина кордону становить 1 тис. 84 км. Він відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.

Раніше повідомлялося, що на північному кордоні країни зводять стіну, прикордонні з рф області також укріплюють фортифікаціями (рови, насипи, залізобетонний паркан з колючим дротом). Такі роботи ведуться на Волині, у Рівненській та Житомирській областях. Нагадаємо, у жовтні у МЗС України повідомили, що білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що для підготовки наступу з білорусі потрібно щонайменше два-три місяці.