Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Білоруський прикордонник показав стіну, збудовану Україною на кордоні

Білоруський прикордонник показав стіну, збудовану Україною на кордоні (ВІДЕО)

17 лис 2022, 17:45
999

Як зараз виглядає кордон України та білорусі, показав на відео білоруський прикордонник. Довжина кордону становить 1 тис. 84 км. Він відділяє білоруські Берестейську та Гомельську області на півночі від українських Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей на півдні.





Раніше повідомлялося, що на північному кордоні країни зводять стіну, прикордонні з рф області також укріплюють фортифікаціями (рови, насипи, залізобетонний паркан з колючим дротом). Такі роботи ведуться на Волині, у Рівненській та Житомирській областях. Нагадаємо, у жовтні у МЗС України повідомили, що білорусь викликала українського посла та звинуватила Україну в нібито підготовці удару по території білорусі. МЗС вважає це можливою частиною російського плану провокації. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що для підготовки наступу з білорусі потрібно щонайменше два-три місяці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів