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До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва, фото - М.Тимченка
До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176960-do-hersona-prybuv-pershyy-vid-pochatku-viyny-potyag-iz-kyieva-foto.htmlРакурс
До Херсона 19 листопада прибув перший від початку війни потяг із Києва.
Його пасажирів зустрічали з музикою, оплесками та квітами. «Укрзалізниця» назвала цей рейс «Потяг до Перемоги». Квитки на нього купили 200 пасажирів.
Перший рейс до Херсона відправився 18 листопада о 22.14 зі столиці, а у суботу в 9.00 потяг прибув у звільнений обласний центр півдня України.
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