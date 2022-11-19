В Херсон прибыл первый с начала войны поезд из Киева, фото - Н.Тимченко

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Ракурс

До Херсона 19 листопада прибув перший від початку війни потяг із Києва.

Його пасажирів зустрічали з музикою, оплесками та квітами. «Укрзалізниця» назвала цей рейс «Потяг до Перемоги». Квитки на нього купили 200 пасажирів.

Перший рейс до Херсона відправився 18 листопада о 22.14 зі столиці, а у суботу в 9.00 потяг прибув у звільнений обласний центр півдня України.