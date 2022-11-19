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Ракурс
В Херсон прибыл первый с начала войны поезд из Киева, фото - Н.Тимченко

В Херсон прибыл первый с начала войны поезд из Киева (ФОТО)

19 ноя 2022, 12:03
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До Херсона 19 листопада прибув перший від початку війни потяг із Києва.





Його пасажирів зустрічали з музикою, оплесками та квітами. «Укрзалізниця» назвала цей рейс «Потяг до Перемоги». Квитки на нього купили 200 пасажирів.

До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва, фото - М.Тимченка

До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва

До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва, фото - М.Тимченка

До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва, фото - М.Тимченка

До Херсона прибув перший від початку війни потяг із Києва, фото - М.Тимченка

Перший рейс до Херсона відправився 18 листопада о 22.14 зі столиці, а у суботу в 9.00 потяг прибув у звільнений обласний центр півдня України.

Источник: Ракурс


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