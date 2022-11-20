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Михайло Саакашвілі у в’язниці, фото: «Фокус»

Саакашвілі отруїли після арешту, стверджує адвокат

20 лис 2022, 10:16
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Михайла Саакашвілі, екс-президента Грузії та колишнього очільника Одеська ОДА, після арешту отруїли, чим пояснюються його проблеми зі здоров’ям.





Про заявив адвокат Саакашвілі Валерій Гелбахіані, повідомляє видання «Новости-Грузия».

Усі хвороби, які є у Саакашвілі, усі симптоми можуть бути викликані цим отруєнням. Він сам давно підозрював, що його отруїли, інакше його хвороби так не розвивались би, — стверджує Гелбахіані.

За словами Гелбахіані, результати відповідної експертизи опублікують через кілька днів, а наразі він може сказати лише про те, що у висновку є перелік виявлених в організмі Саакашвілі отруйних речовин.

Матір Саакашвілі Гіулі Аласанія повідомила журналістам, що йдеться про підвищений вміст важких металів — ртуті, барію та таллію.

Гелбахіані зазначає, що потрібні також додаткові дослідження для встановлення часу, коли могло статися отруєння:

  • це було ще у в’язниці, де утримували Саакашвілі:
  • чи це сталося після переведення його у клініку «Вівамед», де Саакашвілі перебуває впродовж останніх кількох місяців.

Представники пенітенціарної системи Грузії наразі цю заяву ще не коментували.

Джерело: «Новости-Грузия»


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