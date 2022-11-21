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Ракурс
«Укроборонпром» запустив виробництво снарядів. Фото: Генштаб ЗСУ

«Укроборонпром» запустив виробництво снарядів калібру 152 мм

21 лис 2022, 12:18
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Артилерійські снаряди українського виробництва незабаром з’являться на фронті.





Державний концерн «Укроборонпром» у День гідності та свободи, 21 листопада, оголосив про початок виробництва снарядів калібру 152 мм. Про це йдеться на Facebook-сторінці ДК.

Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, днями в «Укроборонпромі» заявили, що Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО, а підприємства концерну спільно вироблятимуть та розроблятимуть важке озброєння та військову техніку мінімум з країнами-членами Альянсу: Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних.

Джерело: Ракурс


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