Про ситуацію на Кінбурнській косі розповіли українські військові

https://racurs.ua/ua/n177024-pro-sytuaciu-na-kinburnskiy-kosi-rozpovily-ukrayinski-viyskovi.html

Ракурс

На Кінбурнській косі — єдиній території в Миколаївській області, що залишається в російській окупації — триває військова операція в режимі тиші.

Про це 21 листопада повідомила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Через те, що коса поєднана сушею з окупованою територією, російські війська мають змогу доставляти туди боєприпаси та підтягувати резерви.

Водночас, за словами Гуменюк, російським військам буде важко втриматись. Географічне положення, а саме оточення з трьох сторін водою, та погодні умови ускладнять оборонні дії для окупантів.

У листопаді зазвичай там дуже сильно штормить. І втриматись там, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Адже дуже потужні вітри, шторми. Змиває та зливає навіть природа ворога з цієї землі, — сказала Гуменюк.

Тим часом російські військові з лівого берега Херсонщини обстрілюють Херсон, є поранені цивільні, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Кінбурнська коса з початком війни з усіх приморських курортів України опинилася у найважчому становищі. Через свою близькість до лінії фронту, віддаленість від адміністративних центрів (як українських, так і окупаційних), Кінбурн та його мешканці залишилися віч-на-віч із постійними пожежами.

Край Кінбурнської коси в довоєнні роки був популярним місцем відпочинку українців, які віддають перевагу відокремленому дозвіллю в лісистій зоні біля моря.

Завдяки побудованому тут причалу фірми «Нібулон», у це місце здійснювалися регулярні перевезення комфортабельними суднами на підводних крилах з Миколаєва та Очакова.

Через свою популярність пляжі району причалу були впорядковані.

Нагадаємо, від 7 до 13 листопада українська армія звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тис. кв. км території.

Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону.