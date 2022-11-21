Росіяни використали звалище у Херсоні для спалювання трупів, The Guardian припускає, що це були солдати рф

https://racurs.ua/ua/n177038-rosiyany-vykorystaly-zvalysche-u-hersoni-dlya-spaluvannya-trupiv-the-guardian-prypuskaie.html

Ракурс

Російські військові використали сміттєзвалище в Херсоні для спалювання трупів — можливо, своїх загиблих товаришів.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяви місцевих мешканців.

Співрозмовники видання розповіли, що бачили, як на звалище приїжджали вантажівки, наповнені чорними мішками, які після цього спалювалися. При цьому в повітрі відчувався різкий запах паленого волосся.

При в’їзді на сміттєзвалище було встановлено блокпост, і до території місцевих жителів не підпускали.

The Guardian зазначає, що ці заяви підтвердили десятки співрозмовників з-поміж місцевих жителів, але підкреслює, що незалежно підтвердити розповіді неможливо.

Влада України наразі не коментує виданню цю новину. Неназваний місцевий чиновник заявив, що українську сторону «не цікавлять поховання ворога».