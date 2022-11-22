Помер Юрій Шухевич. Фото: «Апостроф»

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Помер Юрій Шухевич — Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи та син командувача УПА Романа Шухевича.

Багаторічному політв’язню було 89 років. Про це 22 листопада повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Шухевич помер цієї ночі в Німеччині, де перебував на лікуванні. Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.

Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів у Львівській області. Він був відомим українським політичним діячем, активним дисидентом, народним депутатом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи.

У таборах та в’язницях радянські комуністи тримали Шухевича 28 років. Його заслання у Сибір закінчилося в 1988 році. Після цього потрапив у будинок для інвалідів, оскільки втратив зір.

Матеріали кримінальних справ КДБ свідчать, що Юрія Шухевича вперше затримали у віці 14 років, коли він утік із сиротинця до батька. За це та спробу приєднатися до ОУН він отримав перші 10 років ув’язнення. Другий строк він одержав одразу, щойно вийшов із в’язниці. Загалом просидів 31 рік, але батька не зрікся.

Великому патріоту дозволили повернутися в Україну у 1990 році, а упродовж 1990−1994 року він очолював УНА-УНСО. Звання Героя України він отримав у 2006 році.

Шухевич був ініціатором закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ ст». Ухвалення цього документу у 2015 році дозволило воякам УПА отримати статус борців за Незалежність України.

Нагадаємо, 10 травня помер екс-президент України Леонід Кравчук, якому було 88 років. Влітку 2021 року він переніс операцію на серці.