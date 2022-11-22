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Ракурс
Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко у Telegram

Окупанти обстріляли Часів Яр та Торецьк, є руйнування (ФОТО)

22 лис 2022, 17:21
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Російська агресія не припиняється на Донбасі — окупанти 22 листопада обстріляли міста Часів Яр та Торецьк у Донецькій області.





Загарбники завдали ударів по багатоповерхівці в Торецьку та одному з мікрорайонів Часового Яру. Внаслідок обстрілів поранення дістали щонайменше двоє осіб. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Telegram.

У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний — поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки. У Торецьку — пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, вже неодноразово російські загарбники обстрілюють Торецьк та Часів Яр. Голова ОВА знову закликав жителів евакуюватися і не наражати себе на невиправданий ризик.

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко у Telegram

Наслідки обстрілів на Донеччині. Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, 22 листопада окупанти обстріяли місто Оріхів. Унаслідок прямого влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги, що розташований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, а дві жінки дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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