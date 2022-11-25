ЗМІ Данії показали відео пошкодженого газогону «Північний потік-2»

https://racurs.ua/ua/n177140-zmi-daniyi-pokazaly-poshkodjenyy-gazogin-pivnichnyy-potik-2-video.html

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ЗМІ Данії показали підводні кадри пошкодженої ділянки газогону «Північний потік-2». Влада Швеції стверджує, що пошкодження Nord Stream спричинені диверсією.

На місці події були виявлені сліди вибухів. Швеція та Данія розслідують інцидент та намагаються оцінити шкоду, завдану трубопроводу, який з'єднує росію та Німеччину через Балтійське море. Швеція заявляє, що її слідчі знайшли сліди вибухівки на місці пошкоджених підводних газогонів Nord Stream 1 та 2.

Нагадаємо, трубопроводи, які проходять уздовж морського дна з росії до Німеччини, були пошкоджені потужними вибухами наприкінці вересня.