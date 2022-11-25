ДТП в Україні. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n177166-kilkist-smertey-na-dorogah-ukrayiny-z-pochatku-roku-ozvuchyly-v-nacpoliciyi.html

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Кількість дорожньо-транспортних пригод в Україні у 2022 році скоротилася порівняно з минулим роком.

За дев’ять місяців поточного року кількість аварій на дорозі зменшилася у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. А смертність на дорогах скоротилася на 17%. Про це 25 листопада повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його інформацією, з початку року правоохоронці зареєстрували понад 85,8 тис. ДТП. Унаслідок цих дорожньо-транспортних пригод за дев’ять місяців загинула 2 тис. 161 особа.

Як відомо, в Україні після ракетних обстрілів по енергосистемі почали економити світло, тому вуличне освітлення обмежують або вимикають повністю. У містах не працюють світлофори, що ускладнює дорожній рух та наражає пішоходів на небезпеку.

Нагадаємо, у травні в Рівненській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода — зіштовхнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, бензовоз та рейсовий автобус. В аварії загинуло 26 осіб, 12 осіб були госпіталізовані.