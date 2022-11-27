Російські Ан-124 розгорнули повітряний міст до центрів оборонної промисловості Китаю - Defence Express

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Російські вантажні літаки Ан-124 «Руслан» компанії «Волга-Днепр» розгорнули повітряний міст до Китаю. Вони часто вимикають транспондери для маскування, а їхні пункти призначень — міста, де розташовані оборонні підприємства.

Портал Defence Express проаналізував сервіси моніторингу польоту цивільних літаків і китайські соцмережі, у яких також звернули увагу на часті візити російських Ан-124. Там публікували відео з аеропорту Чженчжоу і вказували, що літаки забрали «військову допомогу — екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо».

На саму активність звернули увагу й у самому Китаї, де місцеві спотери викладають відео з посадкою Ан-124 «Руслан» російської компанії в аеропорті Чжэнчжоу.

Також сервіси відстеження польотів, зокрема Radarbox демонструє за останні сім днів дев’ять рейсів Ан-124 «Руслан» до Китаю та лише три у зворотному напрямі, що прямо говорить про вимкнений транспондер під час здійснення частини рейсів. До перевезень залучені літаки з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

Стандартний рейс виконується за маршрутом Москва-Новосібірськ-Чжэнчжоу-Новосібірськ-Москва. Кінцевим пунктом одного з рейсів був Урумчі. Загалом Чжэнчжоу є потужним логістичним та промисловим центром та є потужної індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco. Урумчі також є виробничим майданчиком для кількох промислових гігантів.

Такі регулярні польоти, тим паче літаками Ан-124 «Руслан» вимкнені транспонери, а також дописи у китайських соцмережах наштовхують на висновок — рф відправляє літаки за військовим вантажем, — пише Defence Express.

Також варто зазначити, що знайдені рейси — це точно не всі, які рф здійснила до Китаю з аналогічною метою, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків.