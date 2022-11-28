росія перекинула в прикордонну з Україною область білорусі зенітно-ракетні комплекси та інженерну техніку

https://racurs.ua/ua/n177256-rosiya-perekynula-v-prykordonnu-z-ukrayinou-oblast-bilorusi-zenitno-raketni-kompleksy-ta-injenernu.html

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Війська росії перекинули до білорусі великий ешелон з військовою технікою. Він привіз щонайменше 15 одиниць зенітних ракетних комплексів «Тор-М2» та 10 одиниць інженерної техніки.

Моніторингова група «Сообщество железнодорожников Беларуси» вказує, що ешелон вирушив зі станції Єйськ (Краснодарський край) 25 листопада, а сьогодні його помітили на станції Орша-Центральна (Вітебська обл.).

Пунктом призначення цього ешелону є станція Лісна (Барановичівський район, Брестська обл.), повідомляє Білоруський Гаюн.

ЗРК «Тор-М2» — це зенітний ракетний комплекс, призначений для протиповітряної і протиракетної оборони. Цей ЗРК створений для прикриття важливих об'єктів, перших ліній військ, а також збиття літаків, ракет та БПЛА.

Група наголошує, що це не останній військовий ешелон із ЗРК «Тор-М2», які перекидають до білорусі.

28 листопада представник ГУР МОУ Андрій Юсов пояснив, чи небезпечний олександр лукашенко для України. Інформація про те, що білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Пан Андрій зазначив, що такі фейки вигідні для росії. Так країна-агресор намагається налякати українців.

Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було, — розповів Андрій Юсов.

Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації.