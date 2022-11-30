Київ прикрасить "ялинку незламності" - Кличко

https://racurs.ua/ua/n177316-kyyiv-prykrasyt-yalynku-nezlamnosti-klychko.html

Ракурс

У Києві цього року влада вирішила встановити символічну ялинку незламності.

Мер столиці Віталій Кличко написав 30 листопада у своїх соцмережах, що головна ялинка країни буде штучною, матиме 12 м у висоту. Її прикрасять енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора.

Неподалік від генератора плануємо встановити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим, — оголосив Кличко.

Ялинка стоятиме, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси надасть бізнес та меценати.

Ялинку прикрасять 1 тис. іграшок, це будуть кулі синього та жовтого кольорів. Буде на ній і 500 білих голубів. Верхівку ялинки прикрашатиме герб України.

Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Кличко запевнив, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

Історія питання

У десятках інших міст України триває дискусія — святкувати і радіти життю, чи скасувати веселощі та сидіти у темноті.

Інша проблема — дефіцит електрики, якої після серії ракетних обстрілів росії по енергооб'єктах України, не вистачає в країні. У більшості міст вирішили все ж встановлювати головні ялинки, але вони будуть максимально «енерговідповідальними», а поблизу них не буде традиційних ярмарків, розваг і концертів.

У Луцьку вирішили прикрасити ялинки у центрі міста саморобними іграшками зі світловідбивного матеріалу. Збереже гроші з бюджету й те, що влада вже багато років не купує новорічне дерево, а прикрашає три ялинки, які ростуть на центральному майдані міста.

Частина людей переконана, що путін не повинен вкрасти Різдво і Новий рік в українців або хоча у їхніх дітей. Бо фронт воює і гине, в тому числі і за маленькі людські радощі у тилу.

Ялинка не коштує космічних грошей, на яких можна купити танк чи літак. Але вона показує, що нам байдуже на російські ракети, на їхніх вагнерівців, кадирівців та зеків, на крики пропаганди. Попри це все, ми живемо, радіємо життю і його святкуємо, — розповідає волонтер Віталій Дейнега.

Мер Поліщук каже, що йому буде важко пояснити ялинку з включеними вогниками у центрі міста тим, у кого світло вмикають тільки на кілька годин на день. При цьому ціна освітлення ялинки та гірлянд невисока — трохи більше 15 євро за день.

У режимі відключень світла українцям доведеться жити щонайменше до кінця березня.

Гірлянди та світлові декорації в Україні поки не можна вмикати ззовні будинків та на вулицях через економію і з міркувань безпеки.

У Рівному 56% населення міста висловилися проти новорічної ялинки. У прифронтовому Дніпрі ще тривають дискусії. Мер Борис Філатов вважає, що краще ялинку поставити, але ілюмінацію вмикати лише у дні свят. На площі в Чернівцях, де з року в рік ставили ялинку, тепер розміщені ангари для допомоги переселенцям.

В Івано-Франківську замість ялинки буде символічна інсталяція з дитячих малюнків про війну та перемогу. У Полтаві заплановані на ялинку 3 тис. євро передадуть на потреби армії. «Ще не один Новий рік ми обов‘язково відсвяткуємо після нашої перемоги!», — сказав мер міста.

Не буде ялинок в Умані, Ніжині та Черкасах. На опитуванні люди в цих містах вирішили, що головне свято, на яке очікує кожен українець, — День перемоги.