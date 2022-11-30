Прихильників миру з Україною в рф за півроку стало вдвічі більше - закрите опитування для Кремля

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Російська влада помітила зниження суспільної підтримки війни на тлі постійних поразок на фронті та мобілізації.

У розпорядження російського видання «Медуза» потрапили результати останнього закритого соцопитування, проведеного федеральної служби охорони ФСО (такі дослідження робляться на замовлення Кремля і лише для внутрішнього користування). За цими даними, за мирні переговори з Україною зараз виступають приблизно 55% росіян, а за продовження війни лише 25%.

Ці цифри загалом збігаються з результатами жовтневого опитування «Левада-Центру», єдиного великого незалежного соціологічного центру у росії. У звіті «Левади» «за» та «швидше за» мирні переговори виступили 57% респондентів; «за» та «швидше за» продовження бойових дій — 27%.

При цьому, судячи з закритого соцопитування ФСО, ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом. Ще у липні 2022 року опитування показували, що за мир з Україною виступають лише 30% росіян.

За словами двох джерел «Медузи», близьких до адміністрації президента (АП), з цієї причини російська влада планує обмежити кількість відкритих опитувань щодо ставлення росіян до війни (раніше їх, наприклад, регулярно проводив державний соццентр).

Директор «Левада-Центру» Денис Волков у розмові з «Медузою» вказує, що кількість росіян, які виступають за переговори з Україною, почала швидко зростати після оголошення мобілізації 21 вересня.

Це небажання громадян особисто брати участь у воєнних діях. Їхня підтримка бойових дій залишається високою, але бажання особисто в цьому брати участь у людей досить невелике.

Крім того, підтримка з самого початку була декларативною на тлі того, що люди це сприймали як щось, що їх не стосується — «життя продовжується і навіть налагоджується». Наразі ризики зросли і люди хочуть, щоб переговори вже розпочалися. При цьому поки що більшість все одно залишають це на відкуп влади: «Ми хотіли б, але вирішуватимуть вони», — сказав Волков.

Соціолог Григорій Юдін у розмові з «Медузою» також пов’язав зростання кількості прихильників переговорів із мобілізацією. За його оцінкою, восени росіяни зіткнулися з «руйнуванням повсякденності та відчуттям небезпеки». Ще одним аргументом для росіян на користь переговорів Юдін вважає «втрату віри у перемогу через поразки на фронті та відсутність переконливої ​​теорії того, як саме росія переможе».

При цьому я не здивуюсь, якщо це поєднується із гострим відчуттям небезпеки для країни. У тому сенсі, що переговори та [наступна] легалізація анексії [нових українських територій] мають убезпечити країну, — додав він.

На думку Юдіна, таке невдоволення ходом війни можна назвати швидше «апатичним». Він не виключив можливості антивоєнних протестів:

Протестний потенціал у росії і так дуже високий. Коли з’являться можливості, будуть протести. Цілком можливо, що чекати залишилося не так довго.

Як кажуть джерела «Медузи», близькі до Кремля, сама влада не дуже вірить, що найближчим часом у росії розгорнуться масові антивоєнні виступи. Втім, співрозмовники визнають, що зараз «ситуацію краще не підігрівати та не дратувати людей зайвий раз». Державні та провладні ЗМІ нібито отримали рекомендації «не педалювати тему війни» — і зосередитися на «позитивнішому порядку».