П'ять уроків для НАТО - Лондонський інститут опублікував звіт про перший етап війни в Україні

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Лондонський військово-дослідний інститут RUSI опублікував звіт про попередні результати та уроки першої фази російсько-української війни (по липень 2022 року).

Співавтори звіту — екс-глава РНБО України Олександр Данилюк та колишній командувач десантно-штурмових військ України Михайло Забродський, її переказує The Bell.

росія, за інформацією Інституту, планувала, що активна фаза спецоперації в Україні триватиме 10 днів, а окупація з метою подальшої анексії завершиться до серпня. Для цього планувалося блискавичне захоплення Києва з відповідною кампанією дезінформації щодо відволікання сил ЗСУ від столиці країни.

На самому початку зс рф вдалося створити 12-кратну перевагу в живій силі та озброєнні на ключових напрямках. Секретність на оперативному рівні була досягнута, але виявилася надмірною, що вилилося у непідготовленість на тактичному рівні за відсутності запасних планів.

Відразу після того, як росіяни загальмували, це дозволило ЗСУ («за рахунок стійкості, а не ресурсів») розпочати дії на вибивання та виснаження. Боєздатність зс росії в цілому виявилася значно нижчою за більшість західних оцінок, при цьому російські комплекси озброєнь виявилися в основному ефективними.

Автори виділили п’ять напрямів «роботи над помилками» зс росії, включаючи перегляд концепції батальйонних тактичних груп (БТГ) та «культури обдурювання» при доповідях нагору. Головні військові висновки:

У сучасній війні немає тилу, у тому числі для забезпечення високого рівня (арсенали, ремонтні заводи). Поразка завдається на всю оперативну глибину — у перші 48 години зс рф вразили 75% ключових стаціонарних військових цілей. ЗСУ уникли непоправних втрат лише за допомогою дезінформації та розосередження. У сучасній війні залишилися необхідними великі наявні запаси засобів ураження і резерви потужностей їхнього виробництва. Зараз із країн НАТО ними володіють лише США. Безпілотники перетворилися на вирішальний чинник війни та мають бути штатною зброєю на всіх рівнях. Вони в переважній більшості повинні бути дешевими та масовими, оскільки рівень їх втрат в операції досягає 90%. Проблема виявлення та придушення ворожих безпілотників адекватно досі не вирішена. Високоточна зброя має застосовуватися економно та вибірково, звичайні озброєння — забезпечувати вікно для застосування високоточних. Маскування на полі бою від сучасного комплексу засобів розвідки та наведення дуже складне. Польові укріплення не захищають від сучасних засобів ураження, особливо високоточних. Практично єдиним способом захисту залишилося максимальне розосередження у поєднанні з мобільністю, що дозволяє оперативно збирати ударне з'єднання тільки на перспективній ділянці й тільки на час удару.

Воєнна перемога України можлива за адекватної підтримки Заходу, але буде дуже важкою, резюмує RUSI.