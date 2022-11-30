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П'ять уроків для НАТО - Лондонський інститут опублікував звіт про перший етап війни в Україні
П’ять уроків для НАТО — Лондонський інститут опублікував звіт про перший етап війни в Україніhttps://racurs.ua/ua/n177328-p-yat-urokiv-dlya-nato-londonskyy-instytut-opublikuvav-zvit-pro-pershyy-etap-viyny-v-ukrayini.htmlРакурс
Лондонський військово-дослідний інститут RUSI опублікував звіт про попередні результати та уроки першої фази російсько-української війни (по липень 2022 року).
Співавтори звіту — екс-глава РНБО України Олександр Данилюк та колишній командувач десантно-штурмових військ України Михайло Забродський, її переказує The Bell.
росія, за інформацією Інституту, планувала, що активна фаза спецоперації в Україні триватиме 10 днів, а окупація з метою подальшої анексії завершиться до серпня. Для цього планувалося блискавичне захоплення Києва з відповідною кампанією дезінформації щодо відволікання сил ЗСУ від столиці країни.
На самому початку зс рф вдалося створити 12-кратну перевагу в живій силі та озброєнні на ключових напрямках. Секретність на оперативному рівні була досягнута, але виявилася надмірною, що вилилося у непідготовленість на тактичному рівні за відсутності запасних планів.
Відразу після того, як росіяни загальмували, це дозволило ЗСУ («за рахунок стійкості, а не ресурсів») розпочати дії на вибивання та виснаження. Боєздатність зс росії в цілому виявилася значно нижчою за більшість західних оцінок, при цьому російські комплекси озброєнь виявилися в основному ефективними.
Автори виділили п’ять напрямів «роботи над помилками» зс росії, включаючи перегляд концепції батальйонних тактичних груп (БТГ) та «культури обдурювання» при доповідях нагору. Головні військові висновки:
- У сучасній війні немає тилу, у тому числі для забезпечення високого рівня (арсенали, ремонтні заводи). Поразка завдається на всю оперативну глибину — у перші 48 години зс рф вразили 75% ключових стаціонарних військових цілей. ЗСУ уникли непоправних втрат лише за допомогою дезінформації та розосередження.
- У сучасній війні залишилися необхідними великі наявні запаси засобів ураження і резерви потужностей їхнього виробництва. Зараз із країн НАТО ними володіють лише США.
- Безпілотники перетворилися на вирішальний чинник війни та мають бути штатною зброєю на всіх рівнях. Вони в переважній більшості повинні бути дешевими та масовими, оскільки рівень їх втрат в операції досягає 90%. Проблема виявлення та придушення ворожих безпілотників адекватно досі не вирішена.
- Високоточна зброя має застосовуватися економно та вибірково, звичайні озброєння — забезпечувати вікно для застосування високоточних.
- Маскування на полі бою від сучасного комплексу засобів розвідки та наведення дуже складне. Польові укріплення не захищають від сучасних засобів ураження, особливо високоточних. Практично єдиним способом захисту залишилося максимальне розосередження у поєднанні з мобільністю, що дозволяє оперативно збирати ударне з'єднання тільки на перспективній ділянці й тільки на час удару.
Воєнна перемога України можлива за адекватної підтримки Заходу, але буде дуже важкою, резюмує RUSI.
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