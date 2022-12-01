Військові зможуть брати відпустки під час воєнного стану. Фото: epa

https://racurs.ua/ua/n177369-zakon-pro-vidpustky-viyskovym-pid-chas-diyi-voiennogo-stanu-uhvalyla-rada.html

Ракурс

Законопроект щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану 1 грудня ухвалила Верховна Рада.

Проект закону № 8081 у цілому підтримали 269 народних депутатів. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили у Telegram.

Цей закон дозволяє військовослужбовцям під час воєнного стану брати відпустку. Бійцям можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Передбачається, що кожна з цих відпусток може бути надана не більш як на 10 календарних днів. Не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Однак цього часу передбачено не більше ніж дві доби в один кінець.

У законопроекті також прописано, що частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

Нагадаємо, в першому читанні та в цілому зміни до законопроекту № 8081 про внесення зміни до п. 18 ст. 10−1 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» було ухвалено 3 листопада.