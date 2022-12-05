Нові погрози українським дипломатам перехопила поліція Іспанії

Нові погрози українським дипломатам перехопила поліція. Фото:

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Ракурс

Українським дипломатам були адресовані нові погрози у закривавлених конвертах.

Іспанська поліція перехопила на поштовому відділені три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Про це 4 грудня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, станом на зараз вже зафіксовано 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах. Зараз тривають слідчі дії.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявляв, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози.

Нагадаємо, на початку грудня після вибуху в посольстві у Мадриді, до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин.