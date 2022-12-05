У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли залишки ракети (ФОТО)

Одна з ракет у результаті обстрілу рф упала на територію Молдови

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Одна з ракет у результаті обстрілу рф 5 грудня упала на територію Молдови.

Спочатку про це повідомили місцеві ЗМІ, згодом Міністерство внутрішніх справ цієї держави опублікувало офіційну інформацію.

Район (сад поблизу міста) оточила поліція та прикордонний патруль. На місці події очікуються спеціалізовані служби.

Місто Бричани і район довкола нього — це північ Молдови, поблизу Чернівецької та Вінницької областей.

Сьогодні у Молдові знову трапилися перебої з подачею електроенергії. Це сталося, як і після попередніх масштабних обстрілів України. Проблеми з електропостачанням Молдови спричинює те, що частина ліній, по яких струм йде з Румунії в Молдову, розміщена на території України.

Крім того, дві ракети вибухнуло у листопаді і поблизу кордону Польщі з Україною. Триває слідство щодо цього інциденту. Одна з версій — падіння української ракет, яка перехоплювала російські.