Публічна страта на стадіоні - таліби виконали смертний вирок вперше після повернення до влади в Афганістані

https://racurs.ua/ua/n177573-publichna-strata-na-stadioni-taliby-vykonaly-smertnyy-vyrok-vpershe-pislya-povernennya-do-vlady.html

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В Афганістані вперше після повернення до влади руху «Талібан» публічно стратили людину.

ВВС New повідомляє, що страченим був мешканець провінції Герат на ім’я Таджмір, який убив людину та забрав у неї мотоцикл та мобільний телефон. Смертний вирок виконав батько вбитого.

Сама страта проходила на стадіоні в провінції Фарах у присутності тисяч людей, а також десятків високопосадовців «Талібану», зокрема глави верховного суду країни Абдули Хакіма Хаккані.

У середині листопада лідер «Талібану» Емір Ахундзада наказав суддям під час вироку керуватися законами шаріату.

Вони передбачають покарання у вигляді страти, відрубування кінцівок, публічного побиття батогом або забивання камінням, зокрема, за крадіжку, віровідступництво, перелюб чи вбивство.

«Талібан» захопив владу в Афганістані в серпні 2021 року, невдовзі після того, як з країни були виведені американські війська.

7 гурдня білоруські депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт «Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності», який вносить зміни до санкції ч. 2 ст. 356 КК Білорусі. Відтак, в країні можуть запровадити смертну кару за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка має держпосаду, або особою, щодо якої діє статус військовослужбовця.

Також законопроект пропонує ввести відповідальність за поширення завідомо неправдивих відомостей, що дискредитують збройні сили.

Наразі білорусь — єдина країна Європи, де смертна кара є покаранням на законодавчому рівні. Європейський союз неодноразово закликав білорусь скасувати смертну кару.