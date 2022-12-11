Окупанти знищили мільйони птахів на птахофабриці. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n177706-okupanty-znyschyly-milyony-ptahiv-na-hersonschyni-prokuratura.html

Ракурс

Екологічну катастрофу майже спровокували російські загарбники на Херсонщині.

Окупанти зруйнували одну з найбільших птахофабрик у регіоні і знищили майже 4 млн птахів. Так, у березні 2022 року внаслідок агресії армії рф було пошкоджено електропостачання на одній з найбільш сучасних і великих птахофабрик, яка розміщується у Чорнобаївці. Про це 11 грудня повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Саме через це працівники підприємства не мали можливості годувати птахів і підтримувати санітарний режим. Це призвело до масової загибелі курей, яких до російського вторгнення на фабриці налічувалося понад 4 млн.

Правоохоронці виявили на території птахофабрики місце захоронення загиблої птиці — котлован глибиною близько 3 м і площею 1 тис. 880 кв. м. Частина загиблої птиці так і залишалась у пташниках. Це могла б спровокувати бактеріальне зараження значної території. Експерти вже відібрали необхідні зразки для з’ясування впливу агресії росіян на довкілля.

Зараз прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об'єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу ст. 441 (екоцид) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій російських окупантів на узбережжі Чорного моря в різних місцях виявляли мертвих дельфінів. Визначити масштаби катастрофи важко, адже через бойові дії обстежити усі ділянки вздовж моря неможливо.