У Штайнмаєра нова формула - Не буде переговорів без України та проти України

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Країни ЄС і США єдині в тому, що не може бути переговорів з росією за спиною України.

Таке переконання висловив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр на спільній пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою після їхніх переговорів у Берліні 12 грудня.

Коментуючи нещодавні висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про надання росії гарантій безпеки, німецький президент висловив думку, що Макрон говорив «про майбутнє, про те, що може бути така дискусія після завершення війни, але зовсім не як пропозицію для завершення війни».

Тож не треба поширювати підозри, що Франція, на відміну від Німеччини або Польщі, готова до рішення, яке може будь-яким чином зашкодити інтересам України, — заявив президент ФРН, додавши при цьому, що він не обговорював це особисто з Макроном.

30 листопада Штайнмаєр виступив проти припинення вогню і розкритикував політиків, які просувають таку ідею.

За словами німецького президента, припинення вогню «закріпить ту несправедливість, яка вже була створена».

Усі поради встановити зараз режим припинення вогню, звичайно, легковажні. Це означало б, що росія залишає за собою окуповану територію, а отже, буде схвалено порушення кордонів, нехтування міжнародним правом та крадіжка територій. Це не може бути сенсом режиму припинення вогню, — говорить Штайнмаєр.

А наприкінці жовтня президент Німеччини поклав на президента росії володимира путіна особисту відповідальність за розв’язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни і руйнування європейського порядку безпеки.