Штайнмаєр - путін особисто винен у перетворенні порядку безпеки Європи на попіл

https://racurs.ua/ua/n176237-shtaynmaier-putin-osobysto-vynen-u-peretvorenni-poryadku-bezpeky-ievropy-na-popil.html

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав на президента росії володимира путіна особисту відповідальність за розв’язання найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни і руйнування європейського порядку безпеки.

24 лютого путін не просто порушив правила і закінчив гру. Він кинув саму дошку на підлогу! — заявив Штайнмаєр у своїй програмній промові в палаці Бельвю.

Він переконаний, що жорстока агресивна війна рф в Україні перетворила на попіл європейський безпековий порядок.

У своїй імперській одержимості російський президент порушив міжнародне право, здійснив захоплення земель, поставив під сумнів кордони. Російська атака — це напад на всі уроки, які світ виніс з двох світових воєн — заявив президент Німеччини.

З його слів, 24 лютого стало епохальним зрушенням.

Путін командує загарбницькою армією, а українці захищають свою країну, яку вони будували з моменту здобуття незалежності тридцять років тому. Агресивна війна росії зруйнувала горбачовську мрію про «спільний європейський дім». Це атака на право, на принципи відмови від насильства та непорушності кордонів. Це атака на все, що ми, німці, також відстоюємо. Той, хто знизує плечима і запитує: «Яке відношення ця війна має до нас, німців, має до війни?», не має ні почуття відповідальності, ні почуття історії. Ми, німці, не можемо переважати в Європі з таким ставленням — це неправильно! — запевнив Штайнмаєр.

Він також заявив про підтримку Києва.

Це включає гостро необхідну підтримку для швидкого відновлення після підлих нападів росії на енергопостачання, опалення, гарячу воду, на всі форми життєво важливої інфраструктури з наближенням зими — сказав Штайнмаєр.

Нагадаємо, президент Німеччини під час відвідин Корюківки на Чернігівщині був змушений вирушити в бомбосховище через повітряну тривогу.

Джерело: «Європейська правда»