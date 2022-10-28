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Ракурс
ЗСУ з польського «Краба» знищили склад боєприпасів росіян (ВІДЕО)

ЗСУ з польського «Краба» знищили склад боєприпасів росіян (ВІДЕО)

28 жов 2022, 14:55
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Роботу «Краба» (AHS Krab) — польської самохідної гаубиці калібру 155 мм, сумісної з боєприпасами НАТО, на передовій в Україні вдалося зняти на відео. Артилеристи Збройних сил України за допомогою «Краба» знищили склад боєприпасів армії росії.





Про це повідомляє Військове телебачення України.

За час перебування кореспондентів артилеристи знищили дві одиниці ворожої техніки та склад з боєприпасами.

Джерело: Ракурс


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