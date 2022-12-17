Перша партія обладнання від Міністерства енергетики США надійшла в Українуhttps://racurs.ua/ua/n177917-persha-partiya-obladnannya-vid-ministerstva-energetyky-ssha-nadiyshla-v-ukrayinu.htmlРакурс
В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США.
Про це сьогодні, 17 грудня, у на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.
Зазначається, що ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн дол., оголошеної американськими партнерами минулого місяця.
За словами міністра, найближчим часом також очікується надходження енергетичного обладнання в межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) — по цій лінії уже вдалося доставити в Україну обладнання на близько 25 млн дол.
Американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад 145 мільйонів доларів виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж, — зазначає міністр.
Кубраков наголошує, що після російських масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі енергетики намагаються щонайшвидше відновити технічну можливість генерувати й постачати електрику, проте в Україні існує дефіцит трансформаторів та специфічного устаткування для ТЕЦ та ТЕС.