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Україна отримала першу партію обладнання від Міненерго США, фото: Олександр Кубраков

Перша партія обладнання від Міністерства енергетики США надійшла в Україну

17 гру 2022, 18:21
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В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США.





Про це сьогодні, 17 грудня, у на своїй Фейсбук-сторінці повідомив віце-прем'єр-міністр — міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

Зазначається, що ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн дол., оголошеної американськими партнерами минулого місяця.

За словами міністра, найближчим часом також очікується надходження енергетичного обладнання в межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) — по цій лінії уже вдалося доставити в Україну обладнання на близько 25 млн дол.

Американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад 145 мільйонів доларів виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж, — зазначає міністр.

Кубраков наголошує, що після російських масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі енергетики намагаються щонайшвидше відновити технічну можливість генерувати й постачати електрику, проте в Україні існує дефіцит трансформаторів та специфічного устаткування для ТЕЦ та ТЕС.

Україна отримала першу партію обладнання від Міненерго США, фото: Олександр Кубраков

Джерело: Ракурс


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