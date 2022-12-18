росія не зможе зупинити зимовий контрнаступ ЗСУ та перезавантажитися до весни - ISW

https://racurs.ua/ua/n177938-rosiya-ne-zmoje-zupynyty-zymovyy-kontrnastup-zsu-ta-perezavantajytysya-do-vesny-isw.html

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Росіяни не матимуть змоги зупинити зимовий контрнаступ ЗСУ та перезавантажитися до весни.

Про це у звіті за 17 грудня пише Інститут вивчення війни (ISW). В ISW вважають, що дуже малоймовірно, що російські та українські офіційні особи погодяться на припинення вогню, не говорячи вже про те, що його запровадять протягом кількох місяців.

За версією українських військових та американських експертів, росія може розпочати новий наступ в Україні вже цієї зими.

Також ISW розповіли, що у Кремлі публічно показали зустріч путіна з вищим військовим керівництвом, щоб врятувати імідж російського диктатора та міноборони.

17 грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу особисто проінспектував угруповання російських військ «у зоні проведення спецоперації», повідомили російські державні інформагентства у ніч проти неділі.

Згідно з прес-релізом міноборони, Шойгу «здійснив обліт районів дислокації військ і перевірив передові позиції російських підрозділів», поспілкувався з російськими військовослужбовцями, заслухав доповіді командувачів про поточну сиутацію та дії російських військ на операційних напрямках.

Інформація про поїздку міністра на передову з’явилася рівно добу після повідомлення Кремля про візит російського президента до штабу, який координує дії російських військових в Україні. Кремль повідомляв, що путін у п’ятницю провів у штабі цілий день. На кадрах, розповсюджених Кремлем, Сергій Шойгу також супроводжував путіна.

Ще одна можлива причина для висвітлення візиту Путіна до штабу — спроба реабілітації іміджу міноборони Росії. Кремль, ймовірно, свідомо продемонстрував присутність герасимова, шойгу та суровікіна на зустрічі з Путіним, щоб представити міноборони росії як єдину, організовану та ефективну військову організацію та убезпечити найвище командування ЗС рф від критики. Враховуючи відсутність помітних перемог росії у війні з Україною, російське військове керівництво прагне створити ілюзію ланцюжка військового командування, що організовано працює. Крім того, Кремлю потрібно покращити імідж міноборони, щоб урівноважити зростання впливу рамзана кадирова та євгена пригожина та керованих ними військових структур;

Російські наступальні операції, що продовжуються, в районі Бахмута провокують розкол між бійцями фейкової днр і членами ПВК «Вагнера» євгена пригожина.

Експерти ISW посилаються на суботню заяву дениса пушиліна про спільні дії підрозділів днр та «Вагнера» в районі Бахмута. Військові блогери різко відреагували на слова пушиліна, заявивши, що наступальними діями у цьому районі керує виключно ПВК. Це дозволяє припустити, що між днр та вагнерівцями існує постійний і зростаючий розрив. Роль ПВК «Вагнера» в операціях під Бахмутом, швидше за все, сприятиме далі розколу між різними воюючими групами та дискредитації керівництва днр та їх «армії».

Тим часом українські сили провели контратаки в районі Сватового та Кремінної і продовжують завдавати ударів по тилу російських військових. Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки-Донецька.