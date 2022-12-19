Стало відомо, як зараз виглядає острів Зміїний

https://racurs.ua/ua/n177974-stalo-vidomo-yak-zaraz-vyglyadaie-ostriv-zmiyinyy-foto.html

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Стало відомо, як зараз виглядає острів Зміїний, де росіяни вперше за час повномасштабної війни здійснили «жест доброї волі».

Більшість будівель зруйновані, багато зруйнованої техніки рф та боєприпасів, передає «Донбас.Реалії».

Серед техніки журналісти помітили щонайменше три зенітно-ракетних гарматних комплекси «Панцир-С1», комплекс ППО «Тор» і паливозаправники. Також на острові залишились боєприпаси.

Видання опублікувало фоторепортаж з острова у Чорному морі, який став символом боротьби українців з московитами на морі. Вигнання росіян зі Зміїного та потоплення крейсера «Москва» стали факторами, що стримали рф від нападу на Одесу.

Острів ще з літа контролюється українськими військовими з Інтернаціонального легіону. Зокрема, як пише ЗМІ, росіянами, що отримали українське громадянство.