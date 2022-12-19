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Ракурс
Війна в Україні - Київ атакували дрони, путін у Мінську, Зеленський просить зброю

Війна в Україні — Київ атакували дрони, путін у Мінську, Зеленський просить зброю

19 гру 2022, 17:30
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Триває 299 доба великої війни російських воєнних злочинців в Україні.





«Ракурс» підсумовує головні новини дня 19 грудня.

  • Після нічної атаки дронів на Київ 3% киян залишаються без опалення. Станом на зараз в енергосистемі України важка ситуація через нічні атаки дронами-камікадзе та влучання в об'єкти інфраструктури.
  • Над Києвом під час нічної атаки зафіксували 23 російські дрони-камікадзе, сили ППО збили 18, уточнили в КМВА. Постраждалих немає, у Солом’янському районі уламками пошкоджена дорога, у Шевченківському — вікна багатоповерхівки. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Графіки аварійних відключень ввели в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях. Білгородську область знову обстріляли, порушено електропостачання у Шебекінському окрузі.
  • володимир путін прилетів зустрічатися з лукашенком до Мінська вперше за три роки. З собою кремлівський коротун взяв міністра війни сергія шойгу та вірного Ріббентропа сергія лаврова.
  • Британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв у 2023 році зберегти чи перевищити обсяги військової допомоги Україні.
  • Президент України Зеленський назвав кількість нових дронів-камікадзе, які росія отримала від Ірану. 250 штук — стільки всього «шахідів» зараз отримано державою-терористом", — заявив президент і попросив сучасні озброєння у країн, що входять до Об'єднаного експедиційного корпусу.

Джерело: Ракурс


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