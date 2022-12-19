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Война в Украине – Киев атаковали дроны, путин в Минске, Зеленский просит оружие
Война в Украине — Киев атаковали дроны, путин в Минске, Зеленский просит оружиеhttps://racurs.ua/n177978-voyna-v-ukraine-kiev-atakovali-drony-putin-v-minske-zelenskiy-prosit-orujie.htmlРакурс
Триває 299 доба великої війни російських воєнних злочинців в Україні.
«Ракурс» підсумовує головні новини дня 19 грудня.
- Після нічної атаки дронів на Київ 3% киян залишаються без опалення. Станом на зараз в енергосистемі України важка ситуація через нічні атаки дронами-камікадзе та влучання в об'єкти інфраструктури.
- Над Києвом під час нічної атаки зафіксували 23 російські дрони-камікадзе, сили ППО збили 18, уточнили в КМВА. Постраждалих немає, у Солом’янському районі уламками пошкоджена дорога, у Шевченківському — вікна багатоповерхівки. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Графіки аварійних відключень ввели в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях. Білгородську область знову обстріляли, порушено електропостачання у Шебекінському окрузі.
- володимир путін прилетів зустрічатися з лукашенком до Мінська вперше за три роки. З собою кремлівський коротун взяв міністра війни сергія шойгу та вірного Ріббентропа сергія лаврова.
- Британський прем'єр Ріші Сунак пообіцяв у 2023 році зберегти чи перевищити обсяги військової допомоги Україні.
- Президент України Зеленський назвав кількість нових дронів-камікадзе, які росія отримала від Ірану. 250 штук — стільки всього «шахідів» зараз отримано державою-терористом", — заявив президент і попросив сучасні озброєння у країн, що входять до Об'єднаного експедиційного корпусу.
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