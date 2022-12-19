У Мелітополі окупанти повторюють херсонський сценарій - ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177981-u-melitopoli-okupanty-povtoruut-hersonskyy-scenariy-zsu.html

Ракурс

У Силах оборони півдня України вбачають прикмети, що щодо тимчасово окупованого Мелітополя російські загарбники діють за тим самим сценарієм, за яким відходили з Херсона.

Про це 19 грудня повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу «24».

В принципі, все за тим самим сценарієм, як було і на правому березі. Напевно він (сценарій) їм дуже сподобався. Вони спочатку концентрувалися навколо Херсона, будували (зміцнення), потім повідомляли, що вони залишають деякі населені пункти, потім готувалися до вуличних боїв, потім розповідали, що все ще не втрачено, потім виносили з банків та інших установ те, що вважали за цінне. У принципі все повторюється, вони люблять наступати на ті ж граблі, тому нехай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це закінчиться, — заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти зараз намагаються облаштувати лінію оборони на позиціях углиб території на лівому березі Дніпра і хоч про щось прозвітувати перед своїм керівництвом.

За даними мера Мелітополя, російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому місті — у центрі ставлять бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як «зуби дракона».