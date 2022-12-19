Харківські угоди - ДБР та Офіс генпрокурора завершили розслідування стосовно Януковича та Азарова

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Колишніх президента-втікача Віктора Януковича та прем'єр-міністра Миколу Азарова підозрюють у державній зраді.

За даними правоохоронців, їхні дії з підготовки та імплементації Харківських угод призвели до подальшого захоплення Криму.

Харківські угоди дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року, — йдеться у повідомленні ДБР.

Нагадаємо, угоди передбачали продовження термінів перебування Чорноморського флоту росії в Криму до 2042 року, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки рф в Криму.

Про лобістів цих домовленостей з росією в українській владі «Схеми» розповіли у листопаді 2021 року — зокрема, про трьох політиків, які у 2010 році підтримували Харківські угоди і переконували депутатів проголосувати за них, а пізніше отримали державні посади, коли президентом став Володимир Зеленський.

Він призначив, наприклад, Руслана Демченка, першого заступника секретаря Ради Національної безпеки і оборони. Лобіювання цього рішення не було публічним.

Щодо Харківських угод усе вирішувалося 26 квітня 2010 року — за день до голосування у Верховній Раді — під час закритого для преси засідання Комітету з питань нацбезпеки та оборони.

У стенограмі засідання видно, як тоді просували ідею ухвалення «Харківських угод», заявили про «прийнятну» ціну російського газу, «активізацію діалогу» з рф, і навіть про те, що «Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму».

26 липня у справі про Харківські угоди колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка оголосили в державний і міжнародний розшук.

21 квітня 2020 року в Харкові Віктор Янукович і тодішній президент росії Дмитро Медведєв підписали угоду, згідно з якою термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі продовжили з 2017 до 2042 року. В угоді прописали можливість продовжити термін ще на п’ять років, якщо у сторін не буде заперечень. Орендна плата за перебування флоту була встановлена в розмірі 100 млн доларів на рік.

В обмін на це росія погодилася знизити ціну на імпорт газу і вилучила з газового контакту пункт про штраф, якщо Україна закуповувала менше обумовленого обсягу палива.

Через кілька днів після підписання президентами угоди депутати зібрали підписи за проведення позачергового засідання Ради, але спікер Володимир Литвин відмовився його скликати. Зате в рекордні терміни — через 6 днів — нардепам запропонували ратифікувати Харківські угоди.

27 квітня 2010 року, коли парламент схвалив документ, запам’яталося тим, що Литвина прикривала парасолями його охорона — у спікера кидали яйця. Крім того, під час засідання в залі сталася бійка між депутатами від Партії регіонів і «Нашої України — Народної самооборони», в результаті Олесь Доній був шпиталізований зі струсом мозку.