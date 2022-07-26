Міністрів Януковича оголосили в розшук у справі про Харківські угоди

https://racurs.ua/ua/n173079-ministriv-yanukovycha-ogolosyly-v-rozshuk-u-spravi-pro-harkivski-ugody.html

Ракурс

Колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка оголосили в державний і міжнародний розшук.

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На них виставлені червоні картки Інтерполу. Якщо посадовців часів президента Віктора Януковича знайдуть, то Україна вимагатиме їх екстрадиції. Про це повідомило Держбюро розслідувань 26 липня в етері телемарафону.

Раніше Лавриновичу та Грищенку повідомили підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод 2010 року.

Крім того, ДБР планує звернутися до суду, щоб той заарештував Лавриновича та Грищенка.

Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А екс-міністр юстиції залишив Україну в травні, — заявила радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

За її словами, місце перебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.

За попередніми даними СБУ, підписання Харківських угод призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань і спецслужб рф, які згодом були причетні до анексії Криму. суть угод — у продовженні базування російського флоту у Криму в обмін на знижку в ціні на газ з рф.

20 жовтня 2021 року Миколу Азарова заочно арештували у цій справі.

Історія питання

21 квітня 2020 року в Харкові Віктор Янукович і тодішній президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду, згідно з якою термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі продовжили з 2017 до 2042 року. В угоді прописали можливість продовжити термін ще на п’ять років, якщо у сторін не буде заперечень. Орендна плата за перебування флоту була встановлена в розмірі 100 млн доларів на рік.

В обмін на це Росія погодилася знизити ціну на імпорт газу і вилучила з газового контакту пункт про штраф, якщо Україна закуповувала менше обумовленого обсягу палива.

Через кілька днів після підписання президентами угоди депутати зібрали підписи за проведення позачергового засідання Ради, але спікер Володимир Литвин відмовився його скликати. Зате в рекордні терміни — через 6 днів — нардепам запропонували ратифікувати Харківські угоди.

27 квітня 2010 року, коли парламент схвалив документ, запам’яталося тим, що Литвина прикривала парасолями його охорона — у спікера кидали яйця. Крім того, під час засідання в залі сталася бійка між депутатами від Партії регіонів і «Нашої України — Народної самооборони», в результаті Олесь Доній був шпиталізований зі струсом мозку.

Ще одна пам’ятна подія того ранку — в залі хтось кинув димову шашку. Боротися з задимленістю прибув особисто міністр з надзвичайних ситуацій (а нині нардеп від «Опозиційної платформи») Нестор Шуфрич.