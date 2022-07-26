Ще одна спроба - Ердоган поїде до путіна в Сочі

https://racurs.ua/ua/n173078-sche-odna-sproba-erdogan-poyide-do-putina-v-sochi.html

Ракурс

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня зустрінеться з президентом рф володимиром путіним у Сочі.

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Метою рандеву буде обговорення війни в України і зернова угода. Про зустріч путіна та Ердогана розповіли пропагандисти з «РИА Новости», а також агенство ANADOLU.

Наступного тижня Ердоган відвідає резиденцію путіна в Сочі з одноденним візитом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи. — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 26, 2022

Цю інформацію підтвердив і речник Кремля дмитро пєсков.

Цими днями Ердоган сказав, що «підхід Заходу до путіна неправильний».

Ми дивимося і на путіна, і на Зеленського як на друзів, а не ворогів. Понад те, підхід Заходу до путіна неправильний… Ви знаєте ставлення західних політиків до путіна. Так не личить політикам. Яке ставлення до нього проявиш, те й отримаєш, — заявив Ердоган в інтерв’ю TRT.

Раніше Ердоган був ініціатором спроби мирних переговорів рф та України в Анталії, а також домігся підписання зернової угоди в Стамбулі. Її вже наступного дня порушили російські воєнні злочинці, коли запустили дві ракети по порту в Одесі, з якого планується також експортувати українське зерно.