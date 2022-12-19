Залужний підтримав закон про посилення відповідальності за дезертирство, непокору та невиконання бойових наказів

https://racurs.ua/ua/n177987-zalujnyy-pidtrymav-zakon-pro-posylennya-vidpovidalnosti-za-dezertyrstvo-nepokoru-ta-nevykonannya.html

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Головком ЗСУ Валерій Залужний підтримав ухвалений Верховною Радою закон про посилення відповідальності військовослужбовців за самовільний відхід військової частини або місця служби, дезертирство, самовільне звільнення з поля бою або відмова діяти зброєю, непокору та невиконання бойових наказів.

Я підтримую відповідні зміни у законодавстві, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко відображає позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань, — написав головком у своєму ТГ-каналі.

Залужний бореться за посилення дисципліни та відповідальності, заявляючи, що «оголені (через самовільне залишення позицій) ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, територій та мирних людей на них.

Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями за дуже дорогу ціну. Так не має бути, — вважає головком.

Залужний зазначив, що зарадити цій проблемі можна було б у більш мʼякий спосіб — розʼясненнями та переконаннями — у мирний час. Але в умовах війни «потрібні швидкі дієві рішення».

Армія тримається дисципліни. Відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат або отримати покарання із випробуванням, це несправедливо. Голі (через самовільне залишення позицій) ділянки фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрат особового складу, — заявив головнокомандувач.

14 грудня Рада ухвалила закон, який додатково посилює кримінальну відповідальність для військовослужбовців.

Зокрема, пропонується, щоб суди не могли пом’якшувати покарання засудженим за кримінальні правопорушення, передбачені: