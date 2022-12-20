Україна отримуватиме зброю від союзників щомісяця

https://racurs.ua/ua/n178018-ukrayina-otrymuvatyme-zbrou-vid-souznykiv-schomisyacya-reznikov.html

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону, що у 2023 році військова допомога Україні надходитиме щомісяця, оскільки на наступний рік укладено багато контрактів на постачання необхідної зброї та амуніції.

За його словами, виробнича потужність США вже потужно працює: замовлення є у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах. Виробникам вони вже надійшли та у процесі виконання.

Резніков наголосив, що «подарунки» надходитимуть протягом усього року:

Тобто системно та щомісяця, для того щоб забезпечити стабільність нашого спротиву, стабільність нашої можливості перемагати. Це дуже важливий аспект.

Міністр розповів, що одна з ключових тем кожного «Рамштайну» — це обов’язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні.

Міністр також пояснив, що 300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, про які говорив головнокомандувач Залужний, потрібні для конкретної операції — для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння.