Олексій Данілов розповів про вирішальні місяці війни. Фото:

https://racurs.ua/ua/n178044-nayblyjchi-misyaci-mojut-buty-vyrishalnymy-dlya-viyny-v-ukrayini-danilov.html

Ракурс

Армія російської федерації продовжить наступ на фронті навіть попри те, що втрачає у боях велику кількість особового складу та техніки.

Країна-агресор хоч і зараз загнана у глухий кут, але продовжить воювати, бо москва поставила все на кін. Вирішальними для російсько-української війни стануть найближчі три місяці. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в інтерв’ю «Голосу Америки».

росія не спроможна перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Вони продовжуватимуть йти, бо вони поставили все на кін, — зазначив він.

За словами Данілова, Сили оборони вже готуються до ворожого наступу, тому що володіють інформацією і реагують на неї. Секретар РНБО упевнений, що зупинити росіян допоможе озброєння, яке надали союзники. Чиновник додав, зараз військова допомога дуже різниться від тої, яку Україна отримувала навесні.

Нагадаємо, днями секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що війна росії проти України обов’язково завершиться перемогою українського народу, але розгромлення окупантів не варто чекати раніше весни-літа 2023 року.

Джерело: «Голос Америки»