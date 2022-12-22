Ще одне масове поховання цивільних та військових знайшли у Херсоні

https://racurs.ua/ua/n178074-sche-odne-masove-pohovannya-cyvilnyh-ta-viyskovyh-znayshly-u-hersoni.html

Ракурс

На кладовищі у поселенні геологів у Херсоні після звільнення від загарбників виявили ще 36 могил.

Про це поінформував перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарофну «Єдині новини».

Він зазначив, що раніше у селі Правдино Херсонського району було виявлене поховання кількох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями. Знайдені трупи були ексгумовані, їх спрямували на судмедекспертизу.

Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців. Загалом за період окупації до моргів поступило близько 700 тіл, з яких приблизно 100 — з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій, особи 12 із них до цього часу не встановлено, — сказав заступник міністра.

За його словами, наразі ведеться робота для оперативного збору зразків ДНК родичів для встановлення осіб загиблих. Також Єнін поінформував про результати ексгумації тіл в Ізюмі на Харківщині.

З місць поховань вилучено понад 450 тіл загиблих… Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від вогнепальних поранень, вибухових травм, — сказав представник МВС.

За його словами, в Ізюмі ознаки катувань виявлені щонайменше у 40 осіб.

Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії і заходи, спрямовані як на ідентифікацію тіл, так і на встановлення обставин, за яких ці особи загинули, та винних у цих воєнних злочинах.

Тим часом журналісти агентства Associated Press виявили в Маріуполі щонайменше 10 тис. могил, що зʼявилися в місті після повномасштабного вторгнення.

Розслідування AP спиралося на інтервʼю із 30 жителями Маріуполя, 13 з яких жили в умовах російської окупації; на супутникові знімки та сотні відеороликів із самого міста.

Американське видання The New York Times 22 грудня оприлюднило нове розслідування вбивств цивільних у місті Буча під Києвом. Вони встановили відповідальних за навмисні вбивства цивільних на вулиці Яблунській.

Хоча в Бучі було багато російських підрозділів, а загальна кількість вбитих цивільних перевищила 400 людей, саме на вулиці Яблунській головним винуватцем злочинів став 234 десантно-штурмовий полк російської армії.

Це підтверджується спорядженням, радіоперехопленням, а також знаками на військовій техніці. Полк базується в місті Псков і входить до складу 76 десантно-штурмової дивізії. Командував цим полком підполковник Артем Городілов.