Як росія планує воювати у 2023 році, розкрив журналіст Бутусов

https://racurs.ua/ua/n178075-yak-rosiya-planuie-vouvaty-u-2023-roci-rozkryv-jurnalist-butusov.html

Ракурс

Журналіст Юрій Бутусов проаналізував промови володимира путіна і сергія шойгу під час розширеної колегії міноборони рф.

Ключові висновки про те, як росія планує воювати у 2023 році, журналіст оприлюднив у своєму Фейсбук.

росія, на думку Бутусова, планує:

закріпитись на захоплених територіях, в першу чергу на коридорі до Криму; підготувати масштабний наступ з усіх напрямків, створивши чисельну перевагу та розширивши лінію фронту; змінити систему управління військами, щоб краще координувати дії.

росія усвідомлює перевагу українців у боєздатності.

росія готується до довготривалої війни, ніяких ознак політичного рішення та миру не проглядається.

росія не зможе повністю виконати поставлені завдання, бо обмежена у кадрах та промислових можливостях, нового озброєння навіть для відновлення втрат не вистачає. Нові частини будуть створюватись на старій техніці, якої теж вже не вистачає. Повної укомплектованості не буде.

росія не створить мережі управління типу Старлінк, бо не має сотень комунікаційних супутників, і не здатна їх розробити та розгорнути.

росія не має командирів під таку кількість військ.

росія не досягне значної чисельної переваги над ЗСУ, але локальна перевага можлива.

Україна та союзники мають усі можливості перемогти. Для цього треба об'єктивно оцінювати виклики з боку ворога, вважає Бутусов.