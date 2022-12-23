З України намагалися незаконно вивезти вертоліт КА-26, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n178119-vertolit-namagalysya-nezakonno-vyvezty-z-ukrayiny-v-ugorschynu-dpsu-foto.html

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На Закарпатті у пункті пропуску «Тиса» вчора, 22 грудня, виявили спробу незаконного переміщення з України до Угорщини гвинтокрила КА-26.

Вертоліт перевозили вантажним автомобілем української реєстрації. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

На підставі аналізу ризиків, під час перевірки гвинтокрила у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення транспортного засобу, — вказано в повідомленні. — Тож вантажівку, якою його перевозили, вивели із загального потоку для проведення поглибленого огляду.

Зазначається, що в ході перевірки документів, за якими перевозили вертоліт, прикордонники разом зі співробітником митної служби встановили, що вони містять неправдиві відомості про виробника товару.

Згодом ці розбіжності підтвердив судовий експерт, якому надіслали відповідний запит, — вказано в повідомленні.

В результаті гвинтокрил вилучили, його оцінили в суму понад 1 млн 924 тис. грн.