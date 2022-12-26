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Ракурс
Буданов не чекає зміни ситуації на фронті найближчим часом

Буданов не чекає зміни ситуації на фронті найближчим часом

26 гру 2022, 09:18
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Начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов вважає, що російські військові не зможуть зараз наростити наступ на українські позиції.





Корінної зміни ситуації в найближчий період не очікується. Для цього є низка об'єктивних причин. Росія перебуває зараз у безвиході, і єдине місце, де вона ще «намагається намагатися» наступати — це Бахмут, — сказав він в інтерв’ю виданню LIGA.net.

Особливих успіхів на цьому напрямі росіяни не мають. Із серпня вони постійно стверджують, що Бахмут майже захоплений. Як бачите, вже кінець грудня, додав він.

Тому докорінної зміни ситуації з боку російської федерації зараз ми не очікуємо. Коментувати наші дії я не буду, — попередив Буданов.

У цьому ж інтерв’ю начальник української військової розвідки заявив, що «Крим буде повернутий комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією».

Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю у руках, — сказав він про окупований росією півострів Крим.

Крім того, Буданов вважає, що росія зіткнулася з проблемою нестачі снарядів та шукає радянські боєприпаси у всьому світі. Буданов порівняв цю ситуацію для армії рф з тією, що була в ЗСУ у березні.

За його словами, рф має проблеми з боєприпасами до артилерії, осколково-фугасними снарядами до танків та ракетами до реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Ракурс


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