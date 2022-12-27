Нардепу-«слузі» вручили підозру щодо неправдивого декларування квартири на Печерську

Нардепу-"слузі" вручили підозру щодо неправдивого декларування квартири на ПечерськуНардепу-"слузі" вручили підозру щодо неправдивого декларування квартири на Печерську

https://racurs.ua/ua/n178236-nardepu-sluzi-vruchyly-pidozru-schodo-nepravdyvogo-deklaruvannya-kvartyry-na-pechersku.html

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Нардепу Юрію Камельчуку вручили підозру.

Справа стосується неправдивого декларування. На думку НАБУ і САП, нардеп «Слуги народу» Камельчук не задекларував орендовану квартиру на Печерську в Києві вартістю понад 3,6 млн грн та 48,8 тис. дол. кредитних зобов’язань перед «ПриватБанком».

Сам нардеп у своїх поясненнях стверджував, що квартирою не користувався постійно або сукупно протягом 183 днів та більше.

У повідомленні Антикорупційного бюро не вказується прізвище депутата, проте, за інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться саме про Камельчука.

Слідство переконує, що нардеп був зобов’язаний, але не вніс до електронної декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві, яку орендував протягом двох років — з жовтня 2019 по жовтень 2021 років.

Розслідування цього факту, а також недекларування боргу перед банком розпочали на підставі обґрунтованого висновку НАЗК, який агентство направило до НАБУ.